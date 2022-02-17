КЭФ учредил премию для ученых-экономистов
Помимо звания «Ученый года», победитель получит деньги. Впервые вручать премию будут в этом году.
- «Новое качество деловой среды»;
- «Человеческий капитал»;
- «Новые подходы к пространственному развитию»;
- «Цифровизация и новые смыслы в экономике»;
- «Промышленность и экологическая трансформация».
Претендовать на премию смогут ученые, внесшие существенный вклад в экономическую науку и развитие Енисейской Сибири, отраслей ее экономики и хозяйствующих субъектов. Помимо высокого звания победители получат300 тысяч рублей», — говорят организаторы КЭФ.
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