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КЭФ учредил премию для ученых-экономистов

КЭФ учредил премию для ученых-экономистов
Иллюстрация: pixabay.com

Помимо звания «Ученый года», победитель получит деньги. Впервые вручать премию будут в этом году.

#МНЕНИЯ
Организаторы Красноярского экономического форума в этом году вручат премию «Лучший ученый-экономист года».
 
Конкурс на это звание будет проводиться по пяти номинациям, соответствующим пяти трекам форума:
  • «Новое качество деловой среды»;
  • «Человеческий капитал»;
  • «Новые подходы к пространственному развитию»;
  • «Цифровизация и новые смыслы в экономике»;
  • «Промышленность и экологическая трансформация».
Претендовать на премию смогут ученые, внесшие существенный вклад в экономическую науку и развитие Енисейской Сибири, отраслей ее экономики и хозяйствующих субъектов. Помимо высокого звания победители получат300 тысяч рублей», — говорят организаторы КЭФ.
К участию в конкурсе допускаются ученые в возрасте не старше 45 лет, работающие в сфере экономики, финансов или управления. Также они должны проживать в одном из регионов Енисейской Сибири и иметь ученую степень кандидата или доктора наук.
 
Победителей экспертная комиссия, состоящая из сибирских ученых, выберет 28 февраля 2022 года. А церемония награждения пройдет в рамках самого форума.
 
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Автор: Петр Савельев
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