КЭФ учредил премию для ученых-экономистов

Помимо звания «Ученый года», победитель получит деньги. Впервые вручать премию будут в этом году.

Организаторы Красноярского экономического форума в этом году вручат премию «Лучший ученый-экономист года».

Конкурс на это звание будет проводиться по пяти номинациям, соответствующим пяти трекам форума:

«Новое качество деловой среды»;

«Человеческий капитал»;

«Новые подходы к пространственному развитию»;

«Цифровизация и новые смыслы в экономике»;

«Промышленность и экологическая трансформация».

Претендовать на премию смогут ученые, внесшие существенный вклад в экономическую науку и развитие Енисейской Сибири, отраслей ее экономики и хозяйствующих субъектов. Помимо высокого звания победители получат300 тысяч рублей», — говорят организаторы КЭФ.

К участию в конкурсе допускаются ученые в возрасте не старше 45 лет, работающие в сфере экономики, финансов или управления. Также они должны проживать в одном из регионов Енисейской Сибири и иметь ученую степень кандидата или доктора наук.

Победителей экспертная комиссия, состоящая из сибирских ученых, выберет 28 февраля 2022 года. А церемония награждения пройдет в рамках самого форума.

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