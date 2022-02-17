Внешнеторговый оборот Красноярского края составил почти 10 млрд долларов

Это примерно пятая часть объема всей внешней торговли СФО. По этому показателю регион оказался третьим в округе.

Оборот внешней торговли Красноярского края по итогу 2021 года составил $9,944 млрд, сообщает Сибирское таможенное управление.

Это третий результат по Сибири. Лидирует здесь Кузбасс ($16,149 млрд), а на втором месте Иркутская область ($10,552 млрд). Самый низкий оборот у Республики Алтай — $90 млн.

Доля Красноярского края в общем внешнеторговом обороте Сибири — 19,3%. У первых двух регионов она составляет 31,3% и 20,4% соответственно.

В целом же оборот внешней торговли СФО в 2021 году составил $51,6 млрд, что на 30% больше, чем было годом ранее.

В 2021 году объемы внешней торговли Сибири стремительно восстанавливались, они не только достигли допандемийных значений, но и превысили их. Положительная динамика отмечена как в экспортных, так и в импортных поставках, рост по сравнению с 2020 годом составил 32,4% и 22,9% соответственно», — — отметил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Также на 36,4% — до $29,1 млрд — по итогу года выросло сальдо внешнеторгового оборота. Экспортировано было товаров на $40,3 млрд, а импортировано — на $11,3 млрд.

В денежном выражении экспорт вырос в основном за счет угля, нефти и нефтепродуктов, алюминия, а также руды, металлических полуфабрикатов и продукции деревообработки. В поставках за рубеж превалировали уголь (45,6%), металлы и изделия из них (28,1%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11,2%).

Импорт же прибавил благодаря машиностроительной продукции, черных металлов, пластмасс и изделий из них, продуктов неорганической химии, шин и покрышек пневматических резиновых, концентратов железорудных, топливно-энергетических товаров. Ввозили, как правило, машиностроительную продукцию (43%), химическую продукцию (25,8%), металлы и изделия из них (13%).

В списке стран, с которыми торгуют сибирские предприятия лидирует Китай — на эту страну приходиться 23,2% внешнеторгового оборота СФО. На втором месте (с большим отставанием) идет Казахстан (6,7%), а на третьем — Япония (6,2%). Также в нем Нидерланды (5,3%), Турция (5,3%), Тайвань (Китай) (4,8%), Республика Корея (4,8%), США (4,6%), Германия (4,3%), Украина (3,5%).

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