Внешнеторговый оборот Красноярского края составил почти 10 млрд долларов
Это примерно пятая часть объема всей внешней торговли СФО. По этому показателю регион оказался третьим в округе.
В 2021 году объемы внешней торговли Сибири стремительно восстанавливались, они не только достигли допандемийных значений, но и превысили их. Положительная динамика отмечена как в экспортных, так и в импортных поставках, рост по сравнению с 2020 годом составил 32,4% и 22,9% соответственно», — — отметил начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.
Впервые в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года» смогут участвовать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные компании и предприятия.
«Славица» завалит Монголию красноярским мороженым
Компания планирует более чем в десять раз увеличить объем экспорта в эту страну. На сегодня это единственный зарубежный рынок, куда поставляется красноярское мороженое.
«Фосагро» создала дистрибьютора для Сибири и Дальнего Востока
Новая региональная компания «Фосагро-Сибирь» будет обеспечивать поставки минеральных удобрений сельхозпроизводителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Красноярском крае начнут выдавать льготные лизинговые кредиты для аграриев
Новая федеральная программа была разработана в прошлом году. В декабре аккредитацию в ней получила красноярская компания.
Экспорт зерна из Красноярского края сократился более чем вдвое
Внутри России отправка злаковых и масличных культур из региона выросла на три четверти. А вот зарубежные направления ощутимо просели