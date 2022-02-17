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На КЭФе представят концепцию развития Красноярска на ближайшие шесть лет

На КЭФе представят концепцию развития Красноярска на ближайшие шесть лет
Иллюстрация: feelek.ru

Ее покажут публике на заседании оргкомитета по подготовке празднования 400-летия города.

#НОВОСТИ
Над концепцией развития Красноярска до 2028 года работают специалисты мэрии, правительства края, Института города, общественники, а также эксперты по стратегическому планированию КБ «Стрелка». Обещают учесть и пожелания красноярцев — какие-то станут основой мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия Красноярска, другие учтут в мастер-плане развития города до 2035.
 
Итоговый вариант концепции власти планируют презентовать во время Красноярского экономического форума — на оргкомитете по подготовке празднования юбилея города.
Это должен быть документ, с одной стороны, стратегический, с другой — практический, своего рода календарь дел на текущую перспективу», — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, что Красноярский экономический форум в 2022 году пройдет 2 — 4 марта. Деловая программа рассчитана на два дня — 3 и 4 марта. Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет.
 
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Автор: Петр Савельев
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