Что читать? 10 главных книг февраля-2022 с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Альпина». И с удовольствием представляет новинки феврая-2022 - с пользой для бизнеса и для души.

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

Эдуард Трымбовецкий

Переговоры за минуту. Экспресс-курс делового общения

«Еще одна книга о переговорах...», — возможно, с легким разочарованием подумаете вы, прочитав название. Отчасти, да. Но не спешите с окончательными выводами. Конечно, это книга об искусстве эффективных переговоров. Но дело в том, что мир человеческого общения, от продуктивности которого зависит наш успех в бизнесе и повседневной жизни, необъятен, а наше время на обучение и саморазвитие ограничено. И вот тут на помощь придут «45 заметок переговорщика» — насыщенный концентрат знаний по наиболее актуальным темам, связанным с мастерством ведения переговоров. Мы ежедневно сталкиваемся с необходимостью инициировать, вести и участвовать в переговорах, и книга предлагает быстрые ответы на самые важные вопросы, которые легко найти даже при самом интенсивном рабочем ритме и высокой занятости. Каждая заметка — это краткая выжимка информации для решения конкретной проблемы, снабженная оригинальной иллюстрацией. Где стоит проявить жесткую позицию, а когда пойти на уступки? Какие навыки необходимы эффективному переговорщику? Как дать отпор манипулятору? Как вести переговоры о цене? Как снизить уровень стресса во время общения? Можно ли лгать и блефовать? Каким бы опытом вы ни обладали, ёмкие ответы в формате 45 заметок помогут улучшить ваши переговорные навыки во всех сферах жизни.

Ирина Марьевич

Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу

Эта книга — о нашем нежелании взрослеть, неумении принимать на себя ответственность и о способах, которые помогут выстроить с личными финансами здоровые отношения. Нередко наши внутренние конфликты и убеждения, сформированные еще в детстве, продолжают влиять на решения, которые мы принимаем в зрелом возрасте: как зарабатывать и накапливать деньги, во что инвестировать, как выстраивать семейный бюджет, давать ли деньги детям на карманные расходы и многие другие. Можно учиться финансовой грамотности, формировать привычку копить, пытаться избегать импульсивных покупок, но все это не будет работать, пока мы не разберемся со своими психологическими проблемами. Психолог Ирина Марьевич рассказывает, как с помощью эмоционально-образной терапии избавиться от внутренних препятствий на пути к материальному благополучию. Техники и упражнения из книги помогут бережно «распаковать» глубоко спрятанные травмирующие ситуации и лучше понять самих себя. Автор объясняет, как детское умение фантазировать и рисковать помогают зарабатывать; почему позиция «хочу все и немедленно» никогда не работает; как избавиться от негативных установок о деньгах в духе «не жили богато, нечего и начинать»; как осознать, что за стремлением к богатству стоит потребность в заботе и любви.

Коллектив авторов

Жить хорошо. Модели личной философии от буддизма до светского гуманизма

У каждого человека есть жизненная философия. Чаще всего она закладывается в детстве как результат воспитания в семье. Редкие люди выбирают ее сознательно, как и случилось с некоторыми из авторов этого сборника, а все они признанные авторитеты и блестящие специалисты в своей области. На страницах книги разворачивается головокружительная панорама философских мировоззрений — от восточных (буддизм, конфуцианство, индуизм и даосизм) до западных (аристотелизм, эпикурейство и стоицизм); от освященных веками религиозных традиций (иудаизм, христианство и ислам) до современных концепций, таких как этическая культура, экзистенциализм, эффективный альтруизм, прагматизм и светский гуманизм. Если вы сомневаетесь в своих нынешних представлениях о жизни, о Вселенной и о мире в целом, вы имеете шанс примерить к себе или даже принять другую философию. Если ваша система координат вас устраивает, знакомство с другими подходами укрепит вас в ваших убеждениях. Как сказал Эпикур, «мы рождаемся один раз, а дважды родиться нельзя», поэтому переоценить роль жизненной философии в том, как мы проживем нашу единственную жизнь, невозможно.

Майкл Эдлесон

Усреднение ценности. Простая и надежная стратегия повышения доходности инвестиций на фондовом рынке

Метод усреднения ценности, авторство которого принадлежит Майклу Эдлесону, успешно используется на Западе уже более 30 лет, но практически неизвестен в России. Между тем эта стратегия, объединяющая в себе два метода, которые ранее применялись отдельно друг от друга: усреднение затрат и ребалансировку портфеля, позволяет существенно повысить доходность инвестиций. И книга, которую вы держите в руках, — исчерпывающее руководство по применению этой мощной стратегии на практике. Книга Эдлесона также будет полезна как введение в инвестиционную деятельность, поскольку в доступной форме излагает базовые идеи правильных инвестиций, а также предоставляет и объясняет математический аппарат для расчета (и оценки) доходностей, рисков и методов управления ими. «Эта книга предназначена непосредственно для инвесторов — для тех, кому нужна простая и понятная система накопления средств и планирования этого процесса для достижения финансовых целей. Стратегия VA не подойдет инвесторам, которые хотят разбогатеть быстро; разбогатеть медленно — вот по-настоящему интересная цель».

Гай Кавасаки

Быстрый старт. Проверенная методика запуска стартапа

Все знают Кавасаки по работе в Apple: именно ему как главному евангелисту компании мы обязаны повальной модой на яблочную технику. После работы в Купертино Кавасаки инвестировал в десятки стартапов (в том числе в мегауспешный онлайн-редактор картинок Canva), стал лицом Mercedes и профессором в Беркли (Калифорния). Когда Кавасаки пишет инструкцию по созданию успешного стартапа, он знает, о чем пишет. Нет смысла в советах "как не допустить распространенные ошибки" — вы все равно их допустите. Гораздо интереснее, как удержаться на плаву и начать наконец расти после того, как вы ошиблись. Ответ есть в этой книге. Кавасаки любит повторять, что предприниматель — это не работа, а состояние ума. Настроиться на такое состояние помогает эта книга. Пригодится не только тем, кто затеял новое приложение или офлайновый бизнес, но каждому человеку, который обдумывает какой-то проект.

Дональд Миллер

Бизнес на пальцах. Развитие навыков управления, продаж и маркетинга за 60 дней

Какими качествами должен обладать настоящий лидер? Как научиться управлению и что необходимо знать, чтобы принести реальную пользу компании и повысить свою ценность как профессионала? Дональд Миллер, глава компании Business Made Simple и автор бестселлеров «Метод Story Brand» и Marketing Made Simple, в своей новой книге собрал 60 уроков, которые способны заменить дорогие курсы бизнес-образования. Выполняя по одному уроку в день, вы всего за два месяца разовьете навыки управления, продаж, маркетинга, повысите личную эффективность. Книга будет полезна всем, кто хочет стать востребованным специалистом, добиться успеха в бизнесе и увеличить доход компании.

Майкл Делл

Выигрывай честно: история создания и ключевые принципы управления корпорации DELL

Что случится, если любознательный гений наберется решимости стоять на своем? Как минимум, ему никогда не будет скучно. «Одна компания посмотрела на свое будущее и решила сама управлять своей судьбой...» История Делла, эволюция его компании и становление его как личности невероятно вдохновляют не сдаваться. Быть любопытными, смелыми, упорными и — честными со своими клиентами, партнерами и собой. Находить людей и возможности для роста, учиться на успехах и еще больше — на неудачах конкурентов. Эта история будет полезна как пример становления лидера и борьбы за свои интересы. Причем борьбы открытой. Нет смысла в том, чтобы изворачиваться и что-то выдумывать, когда можно раз за разом улучшать свой продукт и предлагать более выгодные и эффективные решения. Любознательность и честность — одни из главных принципов Делла, усвоенные с детства, помогли стартапу PC’s Limited вырасти в Dell Technologies, одного из крупнейших производителей и поставщиков IT-решений, обеспечив себе репутацию надежного партнера. В этой книге автор спокойно и откровенно рассказывает, с чем ему пришлось столкнуться на пути трансформаций компании, носящей его имя. Как он справлялся с проблемами взрывного роста, нехватки компетенций, отсутствия финансовой стабильности и т. д. Это все те проблемы, с которыми каждый день сталкиваются и другие предприниматели. Возможно, опыт Делла и его команды будет полезен и вам.

Мэттью Моттола, Мэттью Котни

Экономика удаленки.Как облачные технологии и искусственный интеллект меняют работу

Как выглядит рабочее место будущего? Надо ли в срочном порядке переводить всех специалистов на удаленный формат работы? Как тогда организовывать этот переход? Мэттью Моттолла и Мэттью Котни дают советы, как организациям и отдельным командам пользоваться возможностями искусственного интеллекта для повышения эффективности рабочего места. Облачные технологии действительно способны сделать наш труд намного рациональнее, эффективнее, но для миграции в облако необходимо понимать все его плюсы и минусы. Благодаря книге вы поймете, как целесообразно использовать удаленных и внештатных специалистов; также сможете предугадать, как тенденция перехода на удаленный формат работы будет развиваться и как преодолеть типичные препятствия, которые удерживают большинство организаций от изменений. Для фрилансеров и тех, кто хочет им стать. Для руководителей и HR, которые готовы работать с удаленными специалистами.

Бартон Биггс

История инвестиционных стратегий. Как зарабатывались состояния во времена процветания и во времена испытаний

Бартон Биггс, легендарный инвестор с Уолл-стрит, показывает, как ключевые моменты Второй мировой вой ны влияли на динамику инвестиционного рынка и как уроки истории способны помочь инвестору XXI века. На страницах книги автор обсуждает эффективность акций как в странах победителей, так и в странах побежденных. Он изучает биографии людей, которым удалось сохранить свои богатства, даже несмотря на продолжавшиеся битвы и мировой кризис. И Бартон Биггс не ограничивается анализом одних ценных бумаг, его также интересуют золото и недвижимость — консервативные способы инвестирования, за которыми особенно интересно наблюдать в кризисные периоды. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с неожиданными инвестиционными идеями и сможете ими воспользоваться, чтобы преумножить собственный капитал. Это особенно актуально сегодня — когда весь мир живет в режиме неопределенности, сталкиваясь все с новыми и новыми вызовами.

Мэрилин Аткинсон. Питер Стефани

Четыре типа мышления Принципы трансформации личности

Мэрилин Аткинсон, основательница и директор Международного Эриксоновского Университета Коучинга, и ученый-физик Питер Стефани рассматривают природу человеческого сознания через призму авторского подхода, объединяющего психологию и квантовую физику. Они рассказывают о принципах изменения и развития нашего разума и объясняют, как создать гармоничную картину своей внутренней реальности и как научиться преодолевать негативные настройки мышления. Авторская методика Аткинсон и Стефани раскрывается в двух связанных друг с другом книгах. Книга I посвящена практикам работы в четырех квадрантах мышления: самоопределению, саморазвитию, самоисследованию и самоинтеграции. Прочитав ее, вы научитесь гибкости мышления и сможете увидеть то, что не поддавалось осознанию раньше, дополнив свои мысли позицией наблюдателя, или коуч-позицией. Книга II посвящена развитию коуч-позиции по отношению к своим жизненным целям с помощью четырех типов мышления — А, B, C и D. Сознательно используя эти типы, мы ощущаем свое существование в полной мере, чувствуем принадлежность, делаем выбор, который позитивно влияет на нашу жизнь, и эффективно управляем развитием нашего сознания.

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