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Экспорт сибирского леса вырос на 19% по стоимости в 2021

Экспорт сибирского леса вырос на 19% по стоимости в 2021
Иллюстрация: tiu.ru

В то время как физический объем экспортированных леса и лесоматериалов сократился на 11% (до 16,2 млн куб. м) по отношению к 2020.

#НОВОСТИ

Объем экспортной выручки за 2021 вырос на 19% и составил $2,8 млрд, — сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ).

Порядка 84% экспорта леса пришлось на обработанные материалы, и только 16% — «кругляк».

По данным СТУ, экспорт сибирских лесоматериалов осуществлялся в 55 стран.

Основные покупатели сибирской древесины (стоимостный объем):

  • Китай — 64,6% 
  • Япония — 9,8%
  • Узбекистан — 6,9%
  • Германию — 4,2%
  • Египет — 2,7%
  • Республика Корея — 2,2%
  • Таджикистан — 1,9%
  • Австрия — 1,5%

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Автор: Петр Савельев
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