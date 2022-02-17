Экспорт сибирского леса вырос на 19% по стоимости в 2021

Объем экспортной выручки за 2021 вырос на 19% и составил $2,8 млрд, — сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ).

Порядка 84% экспорта леса пришлось на обработанные материалы, и только 16% — «кругляк».

По данным СТУ, экспорт сибирских лесоматериалов осуществлялся в 55 стран.

Основные покупатели сибирской древесины (стоимостный объем):

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