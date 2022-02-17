Экспорт сибирского леса вырос на 19% по стоимости в 2021
В то время как физический объем экспортированных леса и лесоматериалов сократился на 11% (до 16,2 млн куб. м) по отношению к 2020.
Объем экспортной выручки за 2021 вырос на 19% и составил $2,8 млрд, — сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ).
Порядка 84% экспорта леса пришлось на обработанные материалы, и только 16% — «кругляк».
По данным СТУ, экспорт сибирских лесоматериалов осуществлялся в 55 стран.
Основные покупатели сибирской древесины (стоимостный объем):
- Китай — 64,6%
- Япония — 9,8%
- Узбекистан — 6,9%
- Германию — 4,2%
- Египет — 2,7%
- Республика Корея — 2,2%
- Таджикистан — 1,9%
- Австрия — 1,5%
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