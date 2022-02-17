Экс-директор Новоенисейского ЛХК пойдет под суд за неуплату налогов
Вместо того, чтобы заплатить недоимку по налогам, которая на момент преступления была у предприятия, его руководитель вывел несколько десятков миллионов рублей дебиторской задолженности.
Зная о наличии у организации недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 105 миллионов рублей, а также то, что на расчетные счета компании организации выставлены поручения налогового органа на списание суммы поступающих денег в счет долга, руководитель завода понимал, что при поступлении денежных средств на расчетные счета организации распорядиться ими не представится возможным», — пояснили в Следкоме.
Новые активы расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Их приобретение обошлось холдингу в более чем полмиллиарда долларов.
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Старт новой линии позволит предприятию увеличить объемы производства примерно на 15%.
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В каком объеме в этих проектах будет участвовать Фонд национального благосостояния, пока не ясно. Но «проработать выделение средств» уже поручено.
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Компания сейчас находится в стадии банкротства. Истцом выступает как раз Федеральная налоговая служба.