Экс-директор Новоенисейского ЛХК пойдет под суд за неуплату налогов

Вместо того, чтобы заплатить недоимку по налогам, которая на момент преступления была у предприятия, его руководитель вывел несколько десятков миллионов рублей дебиторской задолженности.

Бывший директор Новоенисейского лесохимического комплекса (г.Лесосибирск, Красноярский край) предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Красноярского края.

По версии следствия, в марте 2020 года руководитель НЛХК велел нескольким организациям, задолжавшим его предприятию за поставки продукции, перевести третьим лица более 32 млн рублей. Так он хотел расплатиться со своими поставщиками.

Зная о наличии у организации недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 105 миллионов рублей, а также то, что на расчетные счета компании организации выставлены поручения налогового органа на списание суммы поступающих денег в счет долга, руководитель завода понимал, что при поступлении денежных средств на расчетные счета организации распорядиться ими не представится возможным», — пояснили в Следкоме.

По факту этого правонарушения, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. На днях его расследование было завершено, а прокурор утвердил обвинительное заключение.

Теперь его отправят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в сентябре 2021 года Новоенисейский ЛХК сменил владельца. Новым собственником предприятия стала Segezha Group, которая также контролирует ряд лесоперерабатывающих компаний в Красноярском крае — в частности, Лесосибирский ЛПК.

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