Сергея Натарова оставили в СИЗО еще на полтора месяца

Железнодорожный суд продлил вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края до 4 апреля. Его обвиняют в восьми эпизодах преступной деятельности.

Как сообщила пресс-служба краевого суда, Сергею Натарову вменяют восемь эпизодов в рамках ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Он проходит фигурантом по делу, возбужденному в отношении его сына, Антона Натарова. Речь идет о мошенничестве с бюджетными средствами на закупку топлива для северных территорий края.

Дело возбуждено еще в 2019 году, по нему также задерживались несколько руководителей красноярских СМИ и функционеры краевого отделения ЛДПР.

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