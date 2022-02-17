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Красноярцы больше всех в Сибири болеют за фигуристок на Олимпиаде-2022

Красноярцы больше всех в Сибири болеют за фигуристок на Олимпиаде-2022
Автор фото: Александр Сафонов. Иллюстрация: www.championat.com

Произвольные выступления фигуристок на олимпиаде в Пекине будет смотреть вся Сибирь, но красноярцев среди зрителей трансляций больше всего. На втором месте – Кузбасс.

#НОВОСТИ

Аналитики «МегаФона» выяснили, что количество зрителей трансляций фигурного катания на сервисе «Мегафон ТВ» в Красноярске на 10% больше, чем в Кемеровской области. При этом женские старты – короткую программу – смотрели в два раза больше зрителей, чем мужские и в три раза больше, чем командные.

Возможно, такой интерес красноярцев к фигурному катанию связан с тем, что предолимпийские сборы спортсмены проводили в Красноярске.

Но самой популярной трансляцией у болельщиков стал хоккейный матч Дания-Россия.

Напомним, Красноярский край на этих играх представляют 20 спортсменов, однако в активе у них ни одной медали. Лучшими стали прославленный скелетонист Александр Третьяков и санная двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов, они остановились в шаге от подиума – заняли четвертые места в своих соревнованиях.

Трансляция произвольной программы началась в 17.00 по времени Красноярска, российские спортсменки будут выступать после 19 часов.

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Автор: Петр Савельев
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