Новая сцена Театра имени Пушкина откроется через год
Открытие малой сцены запланировано на 17 февраля 2023 года, к этому времени должно быть завершено строительство двух новых корпусов Красноярской драмы.
Дата выбрана не случайно: 17 февраля считается Днем рождения театра. Сегодня ему исполнилось 120 лет.
Кроме пространства для спектаклей в новом корпусе будет специальная локация на крыше здания, в теплое время года там будут проводить читки пьес и устраивать представления. Также для зрителей распахнет двери арт-кафе, где можно будет встретиться с артистами.
Сквер у театра тоже станет полноценной сценической площадкой: его отдадут под музыкальные и поэтические программы.
Строительство ведется в рамках национального проекта «Культура».
На днях стройплощадку посетил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Напомним, историческое здание на Мира, 71, где сейчас располагается Камерная сцена театра Пушкина, планировалось реконструировать и передать часть площадей театру кукол.
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