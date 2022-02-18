«Аэрофлот» полетит в Якутск из Красноярска

Полеты стартуют в конце весны, а пока придется довольствоваться одним рейсом в неделю.

Компания «Аэрофлот» начнет летать по маршруту Красноярск — Якутск, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Летать будут четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Вылет из Красноярска в 08:55, а из Якутска — в 15:30 местного времени. Время в пути: 3 часа 25 минут.

Полетная программа стартует 30 мая 2022 года.

Сейчас из Красноярска в Якутск можно улететь только рейсом авиакомпании «Якутия» один раз в неделю — по вторникам.

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