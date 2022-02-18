В январе в Красноярске дорожали фрукты и овощи – кроме яблок

Яблоки продолжают терять в цене, сейчас в красноярских магазинах можно купить эти фрукты дешевле, чем год назад. Однако в целом инфляция достигла 9,6%.

Основным фактором стал рост цен на капусту, морковку и чеснок: в прошлом году урожай этих овощей был ниже ожидаемого. Импортные фрукты подорожали в связи с изменением курса валют, в тоже время объемы поставок этих товаров в Сибирь уменьшились.

В край стали завозить меньше апельсинов, что отразилось на их цене. В декабре они стоили на 4% дешевле, чем годом ранее, в январе — на 6% дороже. Виноград в октябре и ноябре держался на уровне цен годичной давности, но уже второй месяц прибавляет в цене. Бананы в январе стоили дороже, чем год назад, но рост цены остался практически таким же, как в декабре», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Наиболее благоприятная ценовая ситуация сложилась с яблоками. Эти фрукты являются самыми популярными у красноярцев: по своему весу в потребительской корзине яблоки занимают чуть меньше половины веса всех фруктов. Поэтому снижение цен на них потребители замечают практически сразу.

С середины 2021 года каждый месяц цена на яблоки была ниже, чем годом ранее. В январе эта тенденция сохранилась. Яблоки стоили на 4% дешевле, чем в январе 2021-го. Это произошло благодаря хорошему урожаю этих фруктов, который собирали в нашей стране прошлым летом и осенью.

В целом продукты в январе за год выросли в цене на 11,5%, непродовольственные товары на 9,8%, услуги на 6,6%.

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