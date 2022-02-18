В красноярском аэропорту открылся бизнес-отель «Легенда»

Расположен отель в VIP-терминале аэропорта. Кто выступил инвестором, не разглашается, как и объем вложений.

В аэропорту Красноярска открылся новый аэро-отель «Легенда». Расположен он на втором этаже терминала № 2.

В отеле 39 номеров — Junior Suite, стандарт и номера наподобие хостелов (четырехместные, с двухъярусными кроватями).

При этом, часть номеров (по правой стороне) без окон, поскольку стена находится в здания терминала. Окна же номеров по другой стороне выходят на взлетно-посадочную полосу. В отеле обещают, что шум мешать не будет — проблему решили специальными окнами.

Объем инвестиций в проект отельеры не раскрывают, ссылаясь на то, что инвестор (кто именно также неизвестно) не хочет разглашать эту информацию. Однако, как рассказал DK.RU президент управляющей компании «Парк-Отель Бурдугуз» Руслан Терекбаев, подобные номера — по дизайну, качеству материалов и оформлению — обходятся примерно в $500 тыс. каждый.

Окупаемость проекта, по его словам, будет зависеть от восстановления пассажиропотока аэропорта.

Сейчас трудно прогнозировать, что произойдет, когда мир выйдет из пандемии. Если это случиться скоро и темпы роста пассажиропотока будут на приемлемом уровне, то окупиться проект должен примерно за 10 лет. Если же нет, то этот срок, конечно же, растянется», — говорит Терекбаев.

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