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В красноярском аэропорту открылся бизнес-отель «Легенда»

В красноярском аэропорту открылся бизнес-отель «Легенда»
Автор фото: Евгений Волошинский. Иллюстрация: DK.RU

Расположен отель в VIP-терминале аэропорта. Кто выступил инвестором, не разглашается, как и объем вложений.

#НОВОСТИ
В аэропорту Красноярска открылся новый аэро-отель «Легенда». Расположен он на втором этаже терминала № 2.
 
В отеле 39 номеров — Junior Suite, стандарт и номера наподобие хостелов (четырехместные, с двухъярусными кроватями).
 
При этом, часть номеров (по правой стороне) без окон, поскольку стена находится в здания терминала. Окна же номеров по другой стороне выходят на взлетно-посадочную полосу. В отеле обещают, что шум мешать не будет — проблему решили специальными окнами.
 
Объем инвестиций в проект отельеры не раскрывают, ссылаясь на то, что инвестор (кто именно также неизвестно) не хочет разглашать эту информацию. Однако, как рассказал DK.RU президент управляющей компании «Парк-Отель Бурдугуз» Руслан Терекбаев, подобные номера — по дизайну, качеству материалов и оформлению — обходятся примерно в $500 тыс. каждый.
 
Окупаемость проекта, по его словам, будет зависеть от восстановления пассажиропотока аэропорта.
Сейчас трудно прогнозировать, что произойдет, когда мир выйдет из пандемии. Если это случиться скоро и темпы роста пассажиропотока будут на приемлемом уровне, то окупиться проект должен примерно за 10 лет. Если же нет, то этот срок, конечно же, растянется», — говорит Терекбаев.
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Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, в январе 2022 году аэропорт обслужил 205 333 пассажира. И это в полтора раза больше, чем в январе 2021 года.

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Автор: Евгений Волошинский
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