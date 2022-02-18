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Ребра в стиле Ренессанса: в Красноярске открывается новый бар

Ребра в стиле Ренессанса: в Красноярске открывается новый бар
Иллюстрация: instagram.com/st.ribs

Расположено новое заведение в центре города. В «меню» фирменные свиные ребра и оригинальный интерьер.

#НОВОСТИ
Группа FOOD&MOOD открывает в Красноярске новый бар — «Святые рёбрышки». Об этом компания сообщила в своем Instagram.
 
Как следует из названия, фирменным блюдом нового заведения станут ребра. Всего 9 видов: свиные, говяжьи и оленьи. Другие виды снеди в меню также присутствуют — как и обилие горячительного.
 
Что касается внутреннего оформления, то оно выполнено на стыке гранжа и эпохи Ренессанса — на стенах репродукции, фрески и прочее.
 
Ребра в стиле Ренессанса: в Красноярске открывается новый бар 1
 
В первый раз бар откроет двери 23 февраля 2022 года в 19:00. Расположен он на улице Карла Маркса, 102 (но это секрет — в Instagram заведения адрес не указан).
 
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Автор: Петр Савельев
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