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Красноярским дорожникам запретили посыпать улицы противогололёдным реагентом

Красноярским дорожникам запретили посыпать улицы противогололёдным реагентом
Иллюстрация: vestivrn.ru

Препарат, пришедший на замену «Бионорду», как оказалось, не прошел проверку на безопасность.

#НОВОСТИ
Муниципальному «Специализированному автотранспортному предприятию» Красноярска запретили использовать противогололедный реагент «ХКНМ». Такое решение приняло краевое управление Роспотребнадзора.
 
Проверку реагента затеяли после жалобы красноярца на качество используемых в городе подобных средств.
Выяснилось, что САТП для очистки автомобильных дорог Красноярска применяет противогололёдный реагент „ХКНМ“, который не прошел надлежащую процедуру оценки безопасности, установленную санитарным законодательством», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Дорожникам велено немедленно прекратить использование этого реагента. В отношении предприятия возбуждено административное дело.
Напомним, что ранее для очистки красноярских улиц от снега и льда дорожники применяли реагент «Бионорд», на который неоднократно жаловались горожане, утверждая, что он разъедает покрышки и обувь. Осенью 2020 года от него было решено отказаться в пользу «ХКНМ».
 
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Автор: Петр Савельев
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