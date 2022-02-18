Красноярским дорожникам запретили посыпать улицы противогололёдным реагентом

Препарат, пришедший на замену «Бионорду», как оказалось, не прошел проверку на безопасность.

Муниципальному «Специализированному автотранспортному предприятию» Красноярска запретили использовать противогололедный реагент «ХКНМ». Такое решение приняло краевое управление Роспотребнадзора.

Проверку реагента затеяли после жалобы красноярца на качество используемых в городе подобных средств.

Выяснилось, что САТП для очистки автомобильных дорог Красноярска применяет противогололёдный реагент „ХКНМ“, который не прошел надлежащую процедуру оценки безопасности, установленную санитарным законодательством», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Дорожникам велено немедленно прекратить использование этого реагента. В отношении предприятия возбуждено административное дело.

Напомним, что ранее для очистки красноярских улиц от снега и льда дорожники применяли реагент «Бионорд», на который неоднократно жаловались горожане, утверждая, что он разъедает покрышки и обувь. Осенью 2020 года от него было решено отказаться в пользу «ХКНМ».

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