Красноярских школьников приглашают стать новыми гроссмейстерами
Муниципальная спортивная школа «Вертикаль» объявила новый набор в отделения шахмат и шашек: в феврале эти подразделения переедут в новое здание на улице Киренского, 70а.
Как сообщила пресс-служба главного управления физкультуры и спорта мэрии Красноярска, школа готова принять 150 новых учеников. Уровень подготовки не имеет значения, главное – отсутствие медицинских противопоказаний. Занятия бесплатные.
В отделении шахмат ждут школьников 2013-2015 годов рождения. Из желающих будет сформировано 8 групп по 15 человек. Занятия будут проходить в две смены с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 20.20.
Отделение шашек готово принять 30 воспитанников 2014-2016 годов рождения, будут сформированы две группы по 15 человек. Родители также смогут выбрать удобное время для занятий – утреннее или дневное.
Заявления от родителей принимают с 12.00 до 16.00 в филиале школе на ул. Озерная, 30/1 (вход со стороны ул. Озерная), уточнить информацию можно в методическом отделе спортивной школы «Вертикаль» по телефону 221-11-71.
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