Капремонт: Красную Армию решили заказать за 208 млн рублей

Преобразования случатся на участке ул. Декабристов — ул. Диктатуры Пролетариата и захватит улицы Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского и переулка Ряузовский.

Подрядчика объявят 15 марта 2022.

Ранее сообщалось, что ул. Красной Армии и прилегающие транспортные артерии ожидает модернизация — ремонт 1,5 км тепловых и более 1 км магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. Работы пройдут перед началом сезона благоустройств.

Малому и среднему бизнесу Красноярского края сохранили налоговые льготы Условия не изменились, но срок действия продлили еще на год. правда, перечень тех, кто может этими льготами воспользоваться, расширили. И возможно не в последний раз. Новости ДК Красноярск

Сеть «Кекс&Крендель» открыла 12-е кафе в Красноярске Новое заведение сети расположилось на Ярыгинской набережной. Как рассказал DK.ru руководитель сети Александр Борисенко, компания давно присматривала место в Белых Росах. Новости ДК Красноярск

Bellini Group открывает новый ресторан В столице региона появится еще один ресторан — Hello Vino, точка общепита откроется вместо Bon Cafe на ул. Ленина, 34, рядом с Consigliere. Новости ДК Красноярск