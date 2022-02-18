Капремонт: Красную Армию решили заказать за 208 млн рублей
Администрация Красноярска объявила тендер по поиску подрядчика на капремонт улицы Красной Армии. Начальная цена контракта 207,7 млн рублей.
Преобразования случатся на участке ул. Декабристов — ул. Диктатуры Пролетариата и захватит улицы Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского и переулка Ряузовский.
Подрядчика объявят 15 марта 2022.
Ранее сообщалось, что ул. Красной Армии и прилегающие транспортные артерии ожидает модернизация — ремонт 1,5 км тепловых и более 1 км магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. Работы пройдут перед началом сезона благоустройств.
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