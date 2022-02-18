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Капремонт: Красную Армию решили заказать за 208 млн рублей

Капремонт: Красную Армию решили заказать за 208 млн рублей
Иллюстрация: admkrsk

Администрация Красноярска объявила тендер по поиску подрядчика на капремонт улицы Красной Армии. Начальная цена контракта 207,7 млн рублей.

#НОВОСТИ

Преобразования случатся на участке ул. Декабристов — ул. Диктатуры Пролетариата и захватит улицы Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского и переулка Ряузовский.

Подрядчика объявят 15 марта 2022.

Ранее сообщалось, что ул. Красной Армии и прилегающие транспортные артерии ожидает модернизация — ремонт 1,5 км тепловых и более 1 км магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. Работы пройдут перед началом сезона благоустройств.

Капремонт: Красную Армию решили заказать за 208 млн рублей 1

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Автор: Петр Савельев
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