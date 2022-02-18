В Лесосибирске расселят аварийные дома за 3,7 млрд рублей

В Красноярском крае объявлен аукцион на строительство в Лесосибирске 14 пятиэтажек для расселения аварийных домов.

Стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей, — сообщает пресс-служба правительства края.

Планируется, что мкрн. «Юбилейный» включит в себя 14 пятиэтажных домов общим объемом жилого фонда на 1083 квартиры для 2852 жителей аварийных зданий.

Окончание проекта намечено на 2024 год.

Строительство финансируется по краевой программе переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Строительство нового микрорайона позволит до конца 2024 года переселить всех проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В результате программа по расселению будет досрочно завершена», — цитирует пресс-служба Татьяну Василовскую, первого заместителя министра строительства Красноярского края.

Напомним, что программа переселения из аварийного жилья действует в Красноярском крае с 2019 года, новые квартиры получили 8 тыс. жителей, к 2025 году запланировано переселить еще 11 тыс. человек.

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