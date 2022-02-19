Вакансия: в Красноярске предлагают поработать «Вдохновителем на творчество»

Служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru нашла на этой неделе на этой неделе самое необычное предложение о работе для жителей края.

Самое необычное предложение о работе для красноярцев — это вакансия «вдохновителя на творчество», который готов разделить миссию компании «Сделать 10% населения Земли счастливыми через творчество!»

«Люди, которые хотят от жизни максимума» — таких кандидатов в команду подбирает «Международная сеть школ рисования». Зарплатные запросы кандидатов тоже должны быть высокими — работодатель сообщает, что «если ты планируешь зарабатывать меньше 50 000 рублей, то не читай вакансию дальше».

Представь: девушка, работает в офисе каждый день с 9 до 18. Ее обычный день «как жизнь сурка». Однажды она приходит к тебе на бесплатное занятие. Вы рисуете (опыт необязателен) и после общения с тобой она понимает, что творчество для нее — это спасение от серых будней».

Чтобы претендовать на должность Вдохновителя не обязательно иметь опыт преподавания и рисования, вместо этого требуется «любовь к продажам или желание научиться этому». Работодатель уточняет:

это не про как «тетя на базаре», речь идет о профессиональных продажах, где мы помогаем купить то, что человеку нужно, что дает ему добро! По сути, это тоже самое, как менять Мир в лучшую сторону! Что мы и делаем :)»

Успешным соискателям, помимо заработной платы «в среднем около 60 тыс. рублей», работодатель обещает компенсации в виде

iPhone, поездки заграницу и другие».

Также, в список необычных вакансий недели попали:

работа для кондитера мелкоштучки,

опасного продажника,

эксперта по конструктивным решениям,

лешмейкера и

друга по книгам.

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