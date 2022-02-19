Вакансия: в Красноярске предлагают поработать «Вдохновителем на творчество»
Служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru нашла на этой неделе на этой неделе самое необычное предложение о работе для жителей края.
Самое необычное предложение о работе для красноярцев — это вакансия «вдохновителя на творчество», который готов разделить миссию компании «Сделать 10% населения Земли счастливыми через творчество!»
«Люди, которые хотят от жизни максимума» — таких кандидатов в команду подбирает «Международная сеть школ рисования». Зарплатные запросы кандидатов тоже должны быть высокими — работодатель сообщает, что «если ты планируешь зарабатывать меньше 50 000 рублей, то не читай вакансию дальше».
Представь: девушка, работает в офисе каждый день с 9 до 18. Ее обычный день «как жизнь сурка». Однажды она приходит к тебе на бесплатное занятие. Вы рисуете (опыт необязателен) и после общения с тобой она понимает, что творчество для нее — это спасение от серых будней».
Чтобы претендовать на должность Вдохновителя не обязательно иметь опыт преподавания и рисования, вместо этого требуется «любовь к продажам или желание научиться этому». Работодатель уточняет:
это не про как «тетя на базаре», речь идет о профессиональных продажах, где мы помогаем купить то, что человеку нужно, что дает ему добро! По сути, это тоже самое, как менять Мир в лучшую сторону! Что мы и делаем :)»
Успешным соискателям, помимо заработной платы «в среднем около 60 тыс. рублей», работодатель обещает компенсации в виде
iPhone, поездки заграницу и другие».
Также, в список необычных вакансий недели попали:
- работа для кондитера мелкоштучки,
- опасного продажника,
- эксперта по конструктивным решениям,
- лешмейкера и
- друга по книгам.
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