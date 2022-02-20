В Красноярском крае собираются перерабатывать зерно в биопластик

Реализация проекта строительства завода по переработке зерна в биопластик обсуждалась во время рабочей встречи губернатора с председателем правления «Сибагро».

Информация о планах строительства завода в Шарыповском районе появилась еще в январе 2021. Речь идет о новых для региона типах продукта — биоразлагаемом пластике, клейковине, кормовых дрожжах и других компонентах.

Это проект мирового класса. Наш край должен заниматься не только производством сырья, но и его переработкой. Когда предприятие выйдет на полную мощность, на нем будут перерабатывать около 20% объема пшеницы, выращенной в крае. По плану в год на заводе будет производить 50 тыс. тонн современного экоматериала», — заявил Александр Усс, глава Красноярского края.

Шарыповский район выбран не случайно — здесь добывается большая часть урожая зерновых в крае, кроме того, здесь имеются достаточные энергетические мощности — Березовская ГРЭС-1 и Березовский угольный разрез, кадровый потенциал в виде десяти действующих крупных сельхозпредприятий и кооперативов района.

Строительство завода — это следующий шаг в развитии компании. Мы уже добились успехов в свиноводстве, поэтому проект по глубокой переработке зерна — это новое перспективное направление для «Сибагро». В Красноярском крае мы работаем уже давно и успешно, на своем опыте убедились, что для бизнеса здесь созданы комфортные условия», — рассказал Андрей Тютюшев, председатель правления «Сибагро».

В 2022 году должна быть проведена подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы, получение разрешения на строительство и выход на строительную площадку. На рабочую мощность завод должен выйти в 2025.

Инвестиции в проект составят 30 млрд рублей. Будет создано 700 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что помимо пригодного для производства для изготовления упаковки и одноразовой посуды биоразлагаемого пластика, «Сибагро» собирается выпускать на базе Шарыповского завода лизин-хлорид, глютен и белковый концентрат с 55% содержанием протеина.

Строительство завода является частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в который входят 32 проекта с общей инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей, которые должны быть реализованы до 2027 силами более 60 компаний.

Читайте также