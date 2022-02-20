Красноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраля
Новая рабочая неделя в Красноярске будет с плюсовыми температурами, — сообщают синоптики Гидрометцентра.
В понедельник 21 февраля ожидается –5oC, небольшая облачность, ночью –11oC.
Во вторник 22 февраля днем 0oC, небольшая облачность, ветер. Ночью до –10oC, пасмурно.
В среду 23 февраля оттепель, +1oC, пасмурно. Ночью –6oC.
В четверг 24 февраля 0oC, возможны осадки. Ночью –4oC.
В пятницу 25 февраля –1oC, ветер, небольшие осадки.
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