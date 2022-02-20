Красноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраля

В понедельник 21 февраля ожидается –5oC, небольшая облачность, ночью –11oC.

Во вторник 22 февраля днем 0oC, небольшая облачность, ветер. Ночью до –10oC, пасмурно.

В среду 23 февраля оттепель, +1oC, пасмурно. Ночью –6oC.

В четверг 24 февраля 0oC, возможны осадки. Ночью –4oC.

В пятницу 25 февраля –1oC, ветер, небольшие осадки.

Красноярцы больше всех в Сибири болеют за фигуристок на Олимпиаде-2022 Произвольные выступления фигуристок на олимпиаде в Пекине будет смотреть вся Сибирь, но красноярцев среди зрителей трансляций больше всего. На втором месте – Кузбасс. Новости ДК Красноярск

Красноярский скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от олимпийского пьедестала Зимняя Олимпиада в Пекине стала для спортсмена четвертой в карьере, но не самой удачной. Ранее он стал бронзовым призером в Ванкувере (2010) и золотым в Сочи (2014). Новости ДК Красноярск

Красноярские саночники Александр Денисьев-Владислав Антонов – лучшие из россиян на ОИ Однако показанного результата оказалось недостаточно для того, чтобы подняться на пьедестал. Олимпиада в Пекине – третья в активе красноярской санной двойки. Новости ДК Красноярск