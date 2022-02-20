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Красноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраля

Красноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраля
Иллюстрация: riafan.ru

Новая рабочая неделя в Красноярске будет с плюсовыми температурами, — сообщают синоптики Гидрометцентра.

#НОВОСТИ

В понедельник 21 февраля ожидается –5oC, небольшая облачность, ночью –11oC.

Во вторник 22 февраля днем 0oC, небольшая облачность, ветер. Ночью до –10oC, пасмурно.

В среду 23 февраля оттепель, +1oC, пасмурно. Ночью –6oC.

В четверг 24 февраля 0oC, возможны осадки. Ночью –4oC.

В пятницу 25 февраля –1oC, ветер, небольшие осадки.

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Автор: Петр Савельев
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