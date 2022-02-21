Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.02
75,76
86,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн

Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн
Иллюстрация: кэф.рф

Трансляция будет идти на сайте кэф.рф. В прямом эфире будет транслироваться все площадки КЭФ 2022: пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки.

#НОВОСТИ

Также в режимы онлайн будут проходить мероприятия КЭФ-ФЕСТ – лекции спикеров просветительской площадки.

Онлайн-участники смогут дистанционно посетить ключевые события форума и поучаствовать в обсуждении и интерактивных форматах. Также на сайте кэф.рф будут доступны записи уже прошедших мероприятий.

Кроме того, планируется работа экспертных онлайн-площадок в Москве и зарубежных городах.

Присоединиться к форуму в режиме онлайн может любой желающий. Главное пройти регистрацию на сайте кэф.рф.

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет на площадке Сибирского федерального университета 2-4 марта. Основная тема - «Сибирь: ЭКОномика будущего». Обсудить ключевые вопросы форума соберутся представители российского бизнеса, федеральных органов власти и общественных организаций. 

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывшего красноярского чиновника задержали во Владивостоке за взяткуБывшего красноярского чиновника задержали во Владивостоке за взятку
  • В красноярском аэропорту открылся бизнес-отель «Легенда»В красноярском аэропорту открылся бизнес-отель «Легенда»
  • Красноярцы больше всех в Сибири болеют за фигуристок на Олимпиаде-2022Красноярцы больше всех в Сибири болеют за фигуристок на Олимпиаде-2022
  • Ребра в стиле Ренессанса: в Красноярске открывается новый барРебра в стиле Ренессанса: в Красноярске открывается новый бар
  • Должник на миллион: Красноярскэнергосбыт опубликовал список злостных неплательщиковДолжник на миллион: Красноярскэнергосбыт опубликовал список злостных неплательщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.