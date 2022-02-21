Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн

Трансляция будет идти на сайте кэф.рф. В прямом эфире будет транслироваться все площадки КЭФ 2022: пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки.

Также в режимы онлайн будут проходить мероприятия КЭФ-ФЕСТ – лекции спикеров просветительской площадки.

Онлайн-участники смогут дистанционно посетить ключевые события форума и поучаствовать в обсуждении и интерактивных форматах. Также на сайте кэф.рф будут доступны записи уже прошедших мероприятий.

Кроме того, планируется работа экспертных онлайн-площадок в Москве и зарубежных городах.

Присоединиться к форуму в режиме онлайн может любой желающий. Главное пройти регистрацию на сайте кэф.рф.

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет на площадке Сибирского федерального университета 2-4 марта. Основная тема - «Сибирь: ЭКОномика будущего». Обсудить ключевые вопросы форума соберутся представители российского бизнеса, федеральных органов власти и общественных организаций.

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