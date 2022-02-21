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Минздрав составил карту больниц Красноярска, где принимают пациентов с коронавирусом

Минздрав составил карту больниц Красноярска, где принимают пациентов с коронавирусом
Иллюстрация: pixabay.com

На интерактивной карте синим обозначены медучреждения для детей, зеленым – для взрослых. Информацию подготовили краевой минздрав и центр управления регионом Красноярского края.

#НОВОСТИ

На карте обозначены все медицинские учреждения Красноярска, где ведется прием пациентов с признаками не только коронавируса, но и других острых вирусных инфекций.

 

КрасноярскКарта Красноярска с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

 

 

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, уровень ежедневной заболеваемостью коронавирусом в Красноярском крае остается достаточно высоким (более 7000 в сутки), однако резких всплесков не наблюдается. Пациентов, которым требуется госпитализация, не много: так, например, за 19 февраля госпитализированы 232 человека, это около 3,5% от количества выявленных в этот день пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Сейчас в Красноярском крае распространен штамм омикрон.

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Автор: Петр Савельев
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