Переезд в Красноярский край чаще всего оборачивается увеличением зарплаты

О подобном заявило больше половины опрошенных сервисом hh.ru. Правда, чаще всего работу им пришлось искать больше месяца.

От переезда в Красноярский край в зарплате выиграло 59% опрошенных сервисом по поиску работы и сотрудников hh.ru. Еще у 34% она не изменилась, а у 17% — снизилась.

Чаще всего прибавку получали маркетологи (72% от общего числа опрошенных представителей этой профессии), топ-менеджеры (70%), IT-специалисты (64%) и продажники (59%). Терял же в доходах административный персонал (20%).

Среди тех, кто переехал в Красноярский край, 31% искали работу на новом месте жительства больше месяца, 15% трудоустроились меньше, чем за две недели, у 12% на это ушло несколько дней. Еще 20% переехавших пока не искали работу, а 12% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу», — рассказали в hh.ru.

Из ныне живущих в Красноярском крае на переезд ради работы готово 68%. Среди мужчин таких 66%, а среди женщин — 55%. Чаще других готовы сменить место жительства строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%).

Читайте также:

Вакансия: в Красноярске предлагают поработать «Вдохновителем на творчество» Служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru нашла на этой неделе на этой неделе самое необычное предложение о работе для жителей края. Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.

Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч

На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.