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Переезд в Красноярский край чаще всего оборачивается увеличением зарплаты

Переезд в Красноярский край чаще всего оборачивается увеличением зарплаты
Иллюстрация: pixabay.com

О подобном заявило больше половины опрошенных сервисом hh.ru. Правда, чаще всего работу им пришлось искать больше месяца.

#НОВОСТИ
От переезда в Красноярский край в зарплате выиграло 59% опрошенных сервисом по поиску работы и сотрудников hh.ru. Еще у 34% она не изменилась, а у 17% — снизилась.
 
Чаще всего прибавку получали маркетологи (72% от общего числа опрошенных представителей этой профессии), топ-менеджеры (70%), IT-специалисты (64%) и продажники (59%). Терял же в доходах административный персонал (20%).
Среди тех, кто переехал в Красноярский край, 31% искали работу на новом месте жительства больше месяца, 15% трудоустроились меньше, чем за две недели, у 12% на это ушло несколько дней. Еще 20% переехавших пока не искали работу, а 12% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу», — рассказали в hh.ru.
Из ныне живущих в Красноярском крае на переезд ради работы готово 68%. Среди мужчин таких 66%, а среди женщин — 55%. Чаще других готовы сменить место жительства строители (79%), высший менеджмент (76%) и юристы (73%).
 
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Автор: Петр Савельев
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