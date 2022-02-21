Переезд в Красноярский край чаще всего оборачивается увеличением зарплаты
О подобном заявило больше половины опрошенных сервисом hh.ru. Правда, чаще всего работу им пришлось искать больше месяца.
Среди тех, кто переехал в Красноярский край, 31% искали работу на новом месте жительства больше месяца, 15% трудоустроились меньше, чем за две недели, у 12% на это ушло несколько дней. Еще 20% переехавших пока не искали работу, а 12% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу», — рассказали в hh.ru.
Служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru нашла на этой неделе на этой неделе самое необычное предложение о работе для жителей края.
Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири
Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.
Красноярцам предлагают работу в Ираке за 327 тысяч
На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.