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«Омикрон» отступает: в Красноярском крае снижается заболеваемость ковидом

«Омикрон» отступает: в Красноярском крае снижается заболеваемость ковидом
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

За прошлую пятницу в регионе заболело ковидом почти 8 000 человек. Сегодня же их немногим более 5 000.

#НОВОСТИ
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Красноярском крае стабилизировалась. Об этом у себя в телеграм-канале заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровней заболеваемости. По данным оперативного мониторинга, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 297 случаев заболевания COVID-19. При этом в течение 11 февраля было зафиксировано максимальное суточное количество заболевших за весь период — 8 192».
Напомним, что за воскресенье позапрошлой недели в крае было выявлено 5 257 случаев заболевания ковидом. Однако уже в среду их число выросло до 7 617, в субботу — до 7 897.
 
Добавим также, что, по словам того же Горяева, у 85% заболевших на прошлой неделе фиксировался штамм «омикрон», а у остальных — «дельта».
 
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Автор: Петр Савельев
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