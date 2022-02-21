«Омикрон» отступает: в Красноярском крае снижается заболеваемость ковидом

За прошлую пятницу в регионе заболело ковидом почти 8 000 человек. Сегодня же их немногим более 5 000.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Красноярском крае стабилизировалась. Об этом у себя в телеграм-канале заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровней заболеваемости. По данным оперативного мониторинга, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 297 случаев заболевания COVID-19. При этом в течение 11 февраля было зафиксировано максимальное суточное количество заболевших за весь период — 8 192».

Напомним, что за воскресенье позапрошлой недели в крае было выявлено 5 257 случаев заболевания ковидом. Однако уже в среду их число выросло до 7 617, в субботу — до 7 897.

Добавим также, что, по словам того же Горяева, у 85% заболевших на прошлой неделе фиксировался штамм «омикрон», а у остальных — «дельта».

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