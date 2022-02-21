«Омикрон» отступает: в Красноярском крае снижается заболеваемость ковидом
За прошлую пятницу в регионе заболело ковидом почти 8 000 человек. Сегодня же их немногим более 5 000.
В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровней заболеваемости. По данным оперативного мониторинга, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 297 случаев заболевания COVID-19. При этом в течение 11 февраля было зафиксировано максимальное суточное количество заболевших за весь период — 8 192».
Сейчас в стационарах края лежит более 4,5 тысяч пациентов с ковидом. Возможно, сегодня к вечеру запас коек и вовсе себя исчерпает.
Пандемия все: Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию
В России отменили обязательную изоляцию после контакта с больными COVID, — постановление за подписью Анны Поповой, главного санитарного врача страны, вступило в силу с 6 февраля 2022 года.
«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
В связи с очередной волной коронавируса в крае вводится «обновленный временный порядок» работы поликлиник и скорой помощи. В первую очередь он касается заболевших ОРВИ и ковидом.