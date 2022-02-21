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Руководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейский

Эдуард Радченко
Эдуард Радченко. Иллюстрация: Департамент транспорта Красноярска

Карьеру в правоохранительных органах он закончил в Тюмени. Его предшественник продержался у руля департамента почти три года.

#НОВОСТИ
Главой департамента транспорта Красноярска назначен Эдуард Радченко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
 
Новому руководителю дептранса 57 лет. Он является уроженцем Красноярска. Окончил автотранспортный факультет Красноярского политеха, кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство», а позже — Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция».
 
Карьеру тогда еще в милиции начал в 1986 году. В Красноярском крае. Работал в уголовном розыске, ГИБДД и милиции общественной безопасности. В 2011-м возглавил службу тыла Главка в Ставропольском крае, а в 2015-м заместителем начальника управления МВД Тюменской области.
 
Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.
 
Напомним, что прежний глава красноярского департамента транспорта Александр Годованюк был назначен на эту должность в июле 2019 года. Уволился он осенью 2021-го.
 
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Автор: Петр Савельев
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