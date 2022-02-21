Руководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейский
Карьеру в правоохранительных органах он закончил в Тюмени. Его предшественник продержался у руля департамента почти три года.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, назначил Сергея Русских своим представителем в Красноярском крае.
Министром спорта Красноярского края назначен Денис Петровский
До последнего времени новый глава спортивного ведомства занимался организацией гонок «Формулы-1» в России.
Алексей Машегов официально возглавил пресс-службу Заксобрания Красноярского края
О своем назначении он сообщал еще в декабре 2021 года. Правда, тогда дата его вступления в новую должность осталась не названной.
Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев
Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.