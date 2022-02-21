Помещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажу

На сайте «Аvito.ru» появились два объявления о продаже помещений по адресам, в которых располагаются магазины торговой сети «Командор» и «НадоМаркет».

Один расположен в Юго-Восточном районе Ачинска, дом 44, а второй в 1 микрорайоне, дом 46.

Недвижимость продается в результате банкротства ООО «Каравай-РС» на аукционе торговой площадки «Электро-торги».

Первое помещение имеет площадь более 1100 кв. м, первоначальная цена 44,4 млн рублей.

Продавец указывает, что заключен долгосрочный договор аренды с «НадоМаркетом» и «Командором» на общую сумму 750 тыс. рублей в месяц.

Второй объект имеет площадь 898 кв. м, первоначальная цена 32,9 млн рублей, долгосрочный договор заключен до 2024 года на сумму 656 тыс. рублей в месяц.

Сообщается, что победителем аукциона будет признан участник, предложивший самую высокую цену. Если к участию в торгах будет допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене, не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Подписание протокола о результатах проводится в день торгов после завершения аукциона. Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте «Электро-торги» с 31 января 2022 года до 12:00 часов (мск) 10 марта 2022 года.

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