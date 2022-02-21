В правительстве планируют запустить льготную «сибирскую ипотеку»

В правительстве России задумали запустить льготную ипотеку для переезжающих работать в Сибирский федеральный округ (СФО).

Разработать соответствующую программу должны Минтруд, Минфин и институт развития «Дом.рф» в срок до 28 февраля 2022 года, — пишут «Известия» со ссылкой на Викторию Абрамченко, вице-премьера России.

Сообщается, что «сибирская ипотека» будет распространяться на переселенцев в Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Кроме того, рассматривается вариант расширения льготных условий на молодых специалистов и научных работников.

Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО», — цитируют «Известия» Марту Галичеву, пресс-секретаря г-жи Абрамченко в аппарате правительства Российской Федерации.

Депутаты Госдумы рассчитывают, что «сибирская ипотека» даст мотивацию девелоперам увеличить объемы и качество жилья — это может привлечь в Сибирь больше покупателей.

На данный момент рассматривается ставка по «сибирской ипотеке» 5% годовых («дальневосточная ипотека» составляет 2%).

Эксперты считают, что одной только льготной ипотеки без принятия комплекса мер недостаточно для переезда людей из центральных округов, а Сибирь рискует столкнуться с проблемой пузыря на рынке жилья, вследствие субсидирования ипотеки в депрессивных регионах.

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