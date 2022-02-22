Программа «Максбонус» зарегистрировала товарный знак

Этого удалось добиться с третьего раза, но только в визуальной части. За само название еще придется побороться. И, возможно, в суде.

Программа лояльности «Максбонус», созданная в Красноярске, зарегистрировала товарный знак. Об этом в Facebook сообщил ее основатель Дмитрий Полуянов.

В нынешнем мире ты должен выстроить правильную защиту своего интеллектуального актива. Иначе, придётся потом особо умным платить из-за своей лени и беспечности», — пишет он.

Полуянов уточнил, что добиться регистрации удалось лишь с третьего раза. Как он рассказал DK.RU, впервые на регистрацию документы были отправлены еще в 2019 году.

Патентный поверенный, с которым мы работаем, тогда говорил, что вероятность пройти процедуру составляет 90%. Мы сочли это приемлемым шансом и подали заявку», — говорит Полуянов.

Однако через семь месяцев пришел отказ — нашлась компания со схожим классом деятельности (типа ОКВЭД) и названием, которая ранее закрепила его за собой. В Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), который и занимается регистрацией торговых знаков, Полуянову посоветовали либо говорить напрямую с владельцем марки, либо через суд пытаться доказать, что она три года не используется по заявленному классу.

Сейчас мы пытаемся решить вопрос в досудебном порядке, но сегодняшний владелец торговой марки вряд ли добровольно откажется от нее. Поэтому мы готовы пойти в суд и там добиваться снятия с него „нашего“ класса. А пока мы зарегистрировали визуальную часть — собственно, логотип», — рассказал Полянов.

Напомним, что Дмитрий Полуянов с проектом «Максбонус» получил премию «Человек года» в 2021 году в номинации «Цифровизация». На тот момент к программе было подключено более 350 касс по всей России.

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