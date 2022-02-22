Станислав Смагин, политолог - Дон и Донбасс: не первый век в одной лодке

Специально для «ДК Красноярск» ростовский политолог Станислав Смагин рассказывает, что получит Россия и приграничные регионы от признания ЛДНР и почему на юге страны считают, что это хорошо.

Станислав Смагин, политолог, редактор сайта Politema.ru

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Ростовская область и Донбасс исторически тесно связаны между собой, примерно в той степени, в какой связаны большинство российских регионов со своими соседями. Собственно, область в ее нынешнем виде до революции вместе со значительной частью Донбасса (по реку Кальмиус) входила в состав Области Войска Донского. Это административное слияние базировалось на естественном социально-экономическом, логистическом, во многом демографическом единстве: русскокультурное полиэтническое население Донбасса, приехавшее туда на «великие стройки капитализма», в чем-то отличалось от жителей Ростова, но степень общности и обоюдной отдаленности от центральнороссийского типа была выше.

В советские годы единство сохранилось, приобретая порой трагикомичные черты: так, лишь к середине 1920-х РСФСР с трудом отбила в жарких партийно-аппаратных баталиях из состава УССР Таганрог. В 1970-х-1980-х ростовчане буквально-таки автобусами выходного дня ездили в Донецк, снабжавшийся по более сытным украинским нормам, за продуктами. Теснейшими оставались связи любого уровня и профиля и в постсоветское время, когда государственная граница, буквально разрезавшая порой сёла на российские и украинские части, имела едва ли не условный характер.

В начале 2014 года на долю Украины приходилось 20,3% внешнеторгового оборота Ростовской области, доля Донецкой и Луганской областей в этой цифре составляла около 40%. Ростовская, Воронежская, Донецкая и Луганская области вместе входили в состав так называемого «еврорегиона "Донбасс "». Начавшаяся вскоре война также поддерживала это единство, пусть и печальным образом. На территорию Ростовской области залетали украинские снаряды, раня и даже убивая людей, а жители и власти оказывали всемерную помощь десяткам тысяч временных переселенцев, с достоинством, надо сказать, справившись с этой миссией.

К сожалению, трагическая затянутость конфликта и его противоречивое освещение государственной пропагандой не позволила эмпатии все время сохраняться на должном уровне. Тем не менее, рассказы про неласковую встречу донбассовцев уже в период нынешней эскалации следует признать если не выдумкой, то нарочитым преувеличением: на каждый случай негатива приходился случай сочувствия и помощи.

Теперь Ростов и Донбасс наверняка станут еще ближе. И в период до признания республик донская столица во многом была одной из главных точек контроля донбасских процессов, логистической связности РФ и ЛДНР, экономико-энергетической поддержки. После 21 февраля наработанная база заметно окрепнет и формализируется до уровня полуофициального «Донбасского федерального округа» в составе ЮФО и со столицей в Ростове. Облегчится решение многих проблем. Например, ситуацию с катастрофическим состоянием затопленных донбасских шахт, напрямую угрожающую экологии Ростовской области, намного сподручнее решать при нахождении всех «действующих лиц» в одной «труппе».