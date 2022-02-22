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На Таймыре задержали злостных браконьеров

На Таймыре задержали злостных браконьеров
Иллюстрация: Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

Более двухсот туш северного оленя и несколько мешков рыбы было изъято в ходе рейда охотинспекторов.

#НОВОСТИ
В ходе рейда охотинспекции Красноярского края на Таймыре были задержаны несколько браконьеров. У них изъято более 230 туш дикого северного оленя, 342 оленьих камуса и более 10 мешков северной рыбы. В рейде принимали участие сотрудники инспекторы регионального Министерства экологии и рационального природопользования и норильская полиция.
 
Один из задержанных оказался особо злостным нарушителем— у него было обнаружено и изъято 122 оленьих туши.
Также были обнаружены шесть замаскированных мест, в которых были спрятаны туши оленей, рыба северных пород и техника. Информация передана в правоохранительные органы. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — добавили в Министерстве экологии.
Помимо этого, полицейские задержали три грузовых автомобиля с мясом дикого северного оленя.
Данная продукция перевозилась в Норильск из семейной родовой общины долган, проживающих в таймырских поселках. У сотрудников полиции вызвали сомнения документы, предоставленные для проверки и содержащие списки общинных охотников, имеющих право на отстрел дикого северного оленя согласно утвержденным лимитам», — рассказали в краевом Главке.
В пресс-службе полиции также пояснили, что подобные рейды проводятся регулярно — только с начала этого года их было больше десятка.
Кроме этого на территории края проводится операция „Заслон“, цель которой прекратить транспортировку не законно добытого в Эвенкии, Таймыре и Туруханске», — добавили в краевой полиции.
Подобная практика в регионе, по словам начальник отдела госохотнадзора Минэкологии Николая Мальцева, существует уже несколько лет и применяется на всей территории края. Северу же уделяется особое внимание именно из-за популяции дикого северного оленя, которую нужно беречь.
В составе оперативных групп мы проверяем законность охоты, соблюдение установленных лимитов на добычу оленей. Такие рейды — это лишь часть комплексных мероприятий по сохранению численности оленей. По данным статистики, за время проведения таких контрольных мероприятий объем незаконной добычи и транспортировки добытых животных значительно снижен», — сказал Мальцев.
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Автор: Петр Савельев
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