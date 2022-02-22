Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал признание Россией ЛДНР

Глава региона разместил пост в поддержку в своем инстаграм-аккаунте, с видео обращения Президента России Владимира Путина. В комментариях читатели интересуются судьбой беженцев.

Губернатор края отметил, что другие способы разрешения конфликта вокруг Луганской и Донецкой народных республик результата не дали.

Принятое решение призвано защитить людей и обеспечить стабильность в этом многострадальном регионе. Иного не дано!» - отметил Александр Усс.

Напомним, 21 февраля вечером Владимир Путин после заседания Совета безопасности России выступил с обращением к гражданам. В финале своей почти часовой речи он заявил, что признает ДНР и ЛНР, после этого были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи с Луганской и Донецкой народными республиками.

В соответствии с этими договорами Россия получает право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на территории республик, право совместно защищать границу, охранять своих граждан.

Договоры о дружбе заключены на 10 лет с автоматической пролонгацией на следующие пять лет.

DK.ru попросил ростовского политолога Станислава Смагина рассказать о том, как на юге России оценивают решение о признании ЛДНР.

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