Олег Наумович, «Финам»: Темна ночь перед рассветом

Профессиональный трейдер и аналитик специально для DK.ru оценил состояние фондового рынка, перспективы введения санкций против России после признания независимости ЛДНР и экономическую устойчивость РФ

Олег Наумович, «Финам»

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Позавчера мы увидели апогей длительного геополитического нагнетания вокруг Донбасса и Украины. Масло в огонь подливали методично со всех сторон - союзники по НАТО, Украина и Россия не отставала. Рынки эмоционально реагировали по нарастающей, и вот настал момент, когда Президент России поставил точку в мучительном ожидании. Рынок, как это обычно и бывает, в таких случаях показал экстремальную волатильность, потому что на факте, как обычно, большинство и принимает решение продать свои активы: «ведь новости-то плохие, куда уже хуже». А что произошло в действительности?

Несколько месяцев мы видели в СМИ нагнетание настоящей войны с танками и артиллерией, хотя, если рассуждать здраво, то совершенно непонятно, кто захочет воевать с одной из самых мощных армий мира, но СМИ уже было не остановить. А что случилось по факту: Россия просто юридически оформила то, что уже как лет 5 всем было понятно - Украина потеряла Донбасс. С момента признания независимости республик ДНР и ЛНР западным партнерам по украинскому вопросу окончательно стало понятно, что далее разговор должен вестись в дипломатическом русле, и максимальные угрозы - только санкции. После признания независимости никто не решится не то чтобы обстреливать территории независимых республик, но и передергивать затвор вблизи границ.

Что с санкциями? Санкции мы проходили, мы под санкциями живем уже 8 лет, некоторые страны живут десятилетия, но что интересно - санкции и заградительные пошлины всех против всех уже стали мейнстримом. Общемировая тенденция - протекционизм, предлог совсем не важен. С 2014 года Россию пугают периодически отключением от SWIFT, но это невозможно, т.к. это будет означать, что немецкие компании не смогут платить за российский газ, а это катастрофа. Остановка процесса сертификации «Северного потока-2» чревата новым витком уже разразившегося энергетического кризиса в Европе, который неминуемо распространится на весь мир, т.к. рынок свободный, и если где-то можно продать ресурсы дороже, то ресурс идет туда, или цена растет к средней.

ФНБ России прирастает огромными темпами на фоне обновления исторических максимумов цены нефти в рублях! Золотовалютные резервы находятся на исторических максимумах – почти $640 млрд. Госдолг сокращается, и отношение долга к ВВП сейчас 12%, это смехотворный показатель по сравнению со странами НАТО, где это соотношение – сотни процентов по многим странам. Российская экономика выглядит в лучшей форме в новейшей истории, и это вселяет уверенность, что экономика страны выдержит любое давление, а сейчас выбран лучший момент для решения наболевших геополитических вопросов. При этом конъюнктура мировых цен на нефть складывается таким образом, что обещает цену в 150 и даже 250 долларов за бочку, что стало следствием огромного недофинансирования отрасли на фоне раздувания европейскими и американскими чиновниками тренда ESG.

Хочется отметить очень мудрые и дальновидные действия Центрального банка России, который методично продавал госдолг США, начиная с 2018 года, предполагая падения цены, так в итоге и получилось, а сегодня ЦБ наращивает долю в госдолге США в 2х летних бондах с доходностью, которая в 2018 году давалась лишь по 10-летнему долгу. Также не заставили ждать и валютные интервенции в острую фазу текущего кризиса, и они смогли отбить важный психологический уровень в 80 рублей за доллар.

Худшее, что можно сделать в такой экстремально волатильный период, это принимать решения на эмоциях. Риски известны всему рынку и понятны всем, а значит, эта информация не является ценностью. В период, когда весь рынок падает, нужно искать возможности. А поиском рисков лучше заниматься, когда рынок обновляет максимумы, большинство же действует наоборот.