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Скользкие собаки в Красноярск залезли: новое медианазначение

Скользкие собаки в Красноярск залезли: новое медианазначение
Иллюстрация: Yandex

Главный редактор «Ревдинского рабочего» — культового издания из маленького уральского города, возглавит красноярское СМИ.

#НОВОСТИ

Популярность «Ревдинского рабочего» — история про то, что все границы у нас в головах и бумажное издание из глубинки может попасть в топ федеральной медиаповестки.

Скользкие собаки в Красноярск залезли: новое медианазначение 1

Журналист Евгений Зиновьев возглавил «Ревдинский рабочий в 2017 году. С этого времени в издании начались творческие эксперименты с оформлением обложки. Игровые заголовки, рифмующиеся и даже складывающиеся в куплеты песен вирусно распространились по интернету. Некоторые, вроде «Скользкие собаки в Турцию залезли» стали интернет-мемами. Теперь он приглашен главным редактором в редакцию NGS.24.RU.

Многие знают «Ревдинский рабочий» по его обложкам. Но это не главное. На самом деле, мы с коллегами перестраивали работу сугубо газетной редакции на мультимедийные рельсы. Этот проект для меня закончен, нужно двигаться дальше. О Красноярске слышал очень много хороших отзывов. Надеюсь, что мы друг другу понравимся», — прокомментировал назначение г-н Зиновьев.   

Автор: Петр Савельев
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