Скользкие собаки в Красноярск залезли: новое медианазначение

Главный редактор «Ревдинского рабочего» — культового издания из маленького уральского города, возглавит красноярское СМИ.

Популярность «Ревдинского рабочего» — история про то, что все границы у нас в головах и бумажное издание из глубинки может попасть в топ федеральной медиаповестки.

Журналист Евгений Зиновьев возглавил «Ревдинский рабочий в 2017 году. С этого времени в издании начались творческие эксперименты с оформлением обложки. Игровые заголовки, рифмующиеся и даже складывающиеся в куплеты песен вирусно распространились по интернету. Некоторые, вроде «Скользкие собаки в Турцию залезли» стали интернет-мемами. Теперь он приглашен главным редактором в редакцию NGS.24.RU.