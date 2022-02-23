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Красноярская энергетическая компания призвала 23 февраля делать детей, а не воевать

Красноярская энергетическая компания призвала 23 февраля делать детей, а не воевать
Иллюстрация: www.facebook.com/anna.zhiratkova

Компания «ПроТок», которая занимается разработкой и производством энергетического оборудования, выпустила новый ролик с поздравлением ко Дню защитников Отечества.

#НОВОСТИ

Авторы ролика призывают всех заниматься любовью, рожать детей, делать деньги, совершать открытия – в общем, сосредоточиться на созидательной деятельности.

Любите, путешествуйте, открывайте мир… Ведь мир без войн и границ прекрасен… Будьте свободными, мыслящими и пусть вам никогда не придётся защищать свою Родину кулаками и пулями… Только высоким интеллектом, стабильной процветающей экономикой и свободой изъявления своей доброй воли!» - прокомментировала новое видео глава компании Анна Жираткова.

Отметим, «ПроТок» известна своими нестандартными поздравлениями к гендерным праздникам, в последние годы компания все чаще превращает свои публичные поздравления в социальные манифесты.

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Автор: Петр Савельев
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