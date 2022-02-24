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Проекты переработки погибшего леса в Красноярском крае представят на КЭФ

Проекты переработки погибшего леса в Красноярском крае представят на КЭФ
Иллюстрация: igorpodgorny.livejournal.com

В рамках форума состоится большая дискуссия о перспективах переработки некондиционной древесины.

#НОВОСТИ
На Красноярском экономическом форуме, в рамках расширенного заседания Экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», представят проекты по переработке некондиционной древесины.
В крае существуют лесные территории, где деревья, поврежденные сибирским шелкопрядом и уссурийским полиграфом, превращаются в сухостой и создают большой риск возникновения природных пожаров. В таких зонах нужно проводить лесовосстановление, предварительно убрав сухой лес. Можно ли использовать некондиционную древесину не только как дрова, какими могут быть проекты ее глубокой переработки — это и станет основным вопросом нашей дискуссии на КЭФ», — рассказал министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.
В обсуждении темя будут участвовать представители сибирских регионов, профильные эксперты, руководители крупных лесопромышленных предприятий Сибири, ученые. Например, свои наработки по этой теме представит Сибирский государственный университет имени академика М.Ф. Решетнева, а также представители НИИ лесного хозяйства Санкт-Петербурга и одна из крупнейших лесопромышленных компаний, работающая в крае, Segezha Group.
 
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Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн

Трансляция будет идти на сайте кэф.рф. В прямом эфире будет транслироваться все площадки КЭФ 2022: пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки.

 

Автор: Петр Савельев
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