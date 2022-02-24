Предпринимателям помогут с патентованием за рубежом

Им возместят затраты, которые они понесли, при прохождении этих процедур.

Предпринимателям Красноярского края компенсируют затраты на патентование за рубежом, рассказали в центре «Мой бизнес».

Речь идет о затратах, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Это могут быть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, наименование места происхождения товара и географические указания», — пояснили в центре.

Размер компенсации составит от 70% до 100% расходов, которые компании-экспортеры понесли в IV квартале 2021 года и в I-III квартале 2022-го.

Принимать заявки Российский экспортный центр, который и будет заниматься выплатами, начнет 1 марта, а закончит 10 апреля 2022 года.

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