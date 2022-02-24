Губернатор Усс перечислил в помощь беженцам из ЛДНР месячную зарплату

Об этом 23 февраля заявили в пресс-службе правительства Красноярского края. Точный размер взноса в поддержку жителей из Донецкой и Луганской областей не назван.

Однако известно, что в 2019 году оплата труда губернатора составляла порядка 250 тысяч рублей в месяц. Отметим, что согласно краевому закону, который регулирует зарплаты лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих, ежемесячное вознаграждение складывается из многих составляющих. Размер оклада учитывает собственно должностной оклад и оклад за классный чин. А дальше идет ряд надбавок: за особые условия гражданской службы; за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; за выслугу лет; а также премии и «денежное поощрение» в размере нескольких должностных окладов.

Известно, что в 2020 году губернатор задекларировал доход чуть более в 30 млн рублей, в 2019 году – 22,5 млн. Не все эти средства - именно зарплата. Доходы супруги губернатора также стабильны: 16-17 млн рублей в год.

Практика перечисления заработка в пользу тех или иных категорий граждан, нуждающихся в помощи, существует в России давно, обычно организаторы подобных акций – как правило это крупные предприятия, организации и органы государственной власти, просят своих работников перечислить однодневный заработок.

В Красноярске уже открываются пункты приема вещей и продуктов для беженцев.