Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
80,41
90,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатор Усс перечислил в помощь беженцам из ЛДНР месячную зарплату

Губернатор Усс перечислил в помощь беженцам из ЛДНР месячную зарплату
Иллюстрация: pixabay.com

Об этом 23 февраля заявили в пресс-службе правительства Красноярского края. Точный размер взноса в поддержку жителей из Донецкой и Луганской областей не назван.

#НОВОСТИ

Однако известно, что в 2019 году оплата труда губернатора составляла порядка 250 тысяч рублей в месяц. Отметим, что согласно краевому закону, который регулирует зарплаты лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих, ежемесячное вознаграждение складывается из многих составляющих. Размер оклада учитывает собственно должностной оклад и оклад за классный чин. А дальше идет ряд надбавок: за особые условия гражданской службы; за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; за выслугу лет; а также премии и «денежное поощрение» в размере нескольких должностных окладов.

Известно, что в 2020 году губернатор задекларировал доход чуть более в 30 млн рублей, в 2019 году – 22,5 млн. Не все эти средства - именно зарплата. Доходы супруги губернатора также стабильны: 16-17 млн рублей в год.

Практика перечисления заработка в пользу тех или иных категорий граждан, нуждающихся в помощи, существует в России давно, обычно организаторы подобных акций – как правило это крупные предприятия, организации и органы государственной власти, просят своих работников перечислить однодневный заработок.

В Красноярске уже открываются пункты приема вещей и продуктов для беженцев.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Помещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажуПомещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажу
  • Александр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесуАлександр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесу
  • Руководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейскийРуководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейский
  • Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведенийТри красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений
  • Красноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраляКрасноярск ожидает оттепель и дождь в конце февраля
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.