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В Дудинке и Норильске соберут пластиковый мусор

В Дудинке и Норильске соберут пластиковый мусор
Иллюстрация: pixabay.com

Акцию по сбору вторсырья организует Проектный офис развития Арктики (ПОРА), в специальных пунктах приема можно будет сдать пластиковые бутылки, пакеты и упаковку от пищевых продуктов.

#НОВОСТИ

В Дудинке акция «Пластик в дело» пройдет 26 февраля, в Таймырском молодежном центре. С 12:00 до 17:00 можно сдать на переработку:

  • бутылки с маркировкой 1-PET (1-ПЭТ) — кроме бутылок от масла,
  • бутылки с маркировкой 2-HDPE (ПНД) и 4-LDPE (ПВД) — моющие средства, шампуни,
  • пакеты с маркировкой 2-HDPE (ПНД) и 4-LDPE (ПВД) — пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные пакеты,
  • твердую и мягкую упаковку от пищевых продуктов с маркировкой 5-PP.

Есть требования по «качеству» сдаваемого вторсырья: оно должно быть чистым и сухим, без этикеток, смятым и расфасованным по видам: пакеты с пакетами, бутылки с бутылками.

В Норильске сдать пластик можно 27 февраля в Молодежном центре с 15.00 до 18.00, во время детского экологического праздника, посвященного Международному дню белого медведя.

Организаторы акции напоминают, что обычные бутылки 1-ПЭТ норильчане всегда могут отнести в фандоматы.

В рамках проекта ПОРА планирует организовать также экопросветительские мероприятия.

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Автор: Петр Савельев
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