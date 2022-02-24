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Рейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию

Рейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию
Автор фото: Сергей Чивиков. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Ситуация с Украиной пока не повлияла на авиасообщение Красноярска с южными регионами. Хотя там местные авиакомпании отменили часть рейсов.

#НОВОСТИ
Авиасообщение между Красноярском и южными регионами России продолжается по расписанию. Об этом DK.RU рассказали в красноярском аэропорту.
 
Сегодня утром президент РФ объявил о начале войсковой операции на территории Луганской и Донецкой народных республик. Некоторое время спустя, по сообщению ТАСС, российское авиаруководство выпустило сообщение (NOTAM) о закрытии воздушной границы с Украиной и Белоруссией.
 
После этого авиакомпании стали отменять рейсы из близлежащих городов даже на внутрироссийских направлениях. Так, ростовская авиакомпания «Азимут» не полетела сегодня из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и ряд других городов.
 
Рейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию 1
Скриншот с Flightradar на 24 февраля 2022 года в 12:05 
Из Красноярска сегодня в направлении юга должны вылететь два рейса — оба в Сочи. Первый из них, утренний, улетел еще до выступления президента. Если верить онлайн-табло аэропорта Адлер, прилетит он по расписанию. При этом отменено множество рейсов из Москвы и обратно.
 
Второй сочинский борт стартует из Красноярска в 18:30. Пока в онлайн-табло местного аэропорта стоит пометка «По плану».
 
Ближайший рейс в Краснодар из Красноярска должен отправиться завтра. Пока все тоже по плану. В Ростов-на-Дону из Красноярска сейчас не летатет ни одна авиакомпания.
 
Обновлено в 12:40: Росавиация до 2 марта 2022 года приостановила работу аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. В аэропорту Красноярск пояснили, что пока никакие авиакомпании не подавали сведения об отмене своих рейсов.
Возможно, это связано со временем — в западной части России пока раннее утро», — сказали в аэропорту.
 
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Автор: Петр Савельев
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