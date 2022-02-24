РЖД назначает дополнительные поезда из городов юга России: аэропорты закрыты

Ранее Росавиация сообщила, что 12 аэропортов на юге и в западных регионах России (на границе с Украиной и Белоруссией) до 2 марта закрываются для вылетов гражданских рейсов.

Вылеты были закрыты сегодня утром после экстренного обращения Президента России Владимира Путина и начале военной операции на Украине. Авиапассажиры не смогли вылететь в города назначения из аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Позже стало известно о закрытии аэропорта Адлер (Сочи).

В связи с этим РЖД сообщили, что ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также будут включаться дополнительные вагоны в существующие составы.

Как уточняет «Интерфакс», цены на билеты будут зафиксированы, чтобы взрывной спрос не сказался на стоимости поездки.