Объявлен тендер на подряд по обслуживанию фонтанов

В Красноярске начат отбор подрядчика для работ по содержанию 29 городских фонтанов — тендер размещен на электронной площадке госзакупок.

Победитель должен будет проводить мелкосрочный ремонт, регулярную профилактику, чистку, наладку оборудования и другие работы.

В Красноярске открытие «сезона фонтанов» по традиции проходит 9 мая, в День Победы. К знаменательной дате все фонтаны должны быть освобождены от элементов зимней иллюминации, оснащены оборудованием, снятым на зимний период и приведены в работоспособное состояние.

В этом году будут функционировать все городские фонтаны, кроме «Реки Сибири» на Театральной площади, так как ему решено провести капитальный ремонт и сейчас подбирается подрядчик для ревизии и создания ПСД. На эти цели в бюджете предусмотрено выделение 3,5 млн рублей.

В ближайших планах ремонт фонтана «Молодожены» в районе Правобережного Дворца культуры, фонтана на ул. Копылова, 44 и на ул. 26 Бакинских комиссаров, 26. Сроки проведения этих работ будут определены в ходе корректировки городского бюджета», — сообщает сайт мэрии.

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