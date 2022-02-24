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Имущество «Сибмоста» на стройплощадке перехода через Кан выкуплено

Имущество «Сибмоста» на стройплощадке перехода через Кан выкуплено
Иллюстрация: youtube

В рамках банкротства новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» часть ее имущества приобрела компания «Хотьковский автомост».

#БИЗНЕС

Компания «Хотьковский автомост» приобрела лот, включающий мобильные здания (бытовки, прорабские, столовую и прочее), мебель, комплектующие на площадке строительства перехода через реку Кан в Красноярском крае.

Сумма продажи составила 5,8 млн при начальной стоимости 11,7 млн рублей, — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что летом 2021 «Хотьковский автомост» стал победителем в конкурсе на достройку глубокого обхода Канска стоимостью 2,389 млрд рублей. Будущий мост является частью объездной дороги протяженностью 18 км. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Имущество «Сибмоста» на стройплощадке перехода через Кан выкуплено 1

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Автор: Петр Савельев
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