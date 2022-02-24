Имущество «Сибмоста» на стройплощадке перехода через Кан выкуплено

Компания «Хотьковский автомост» приобрела лот, включающий мобильные здания (бытовки, прорабские, столовую и прочее), мебель, комплектующие на площадке строительства перехода через реку Кан в Красноярском крае.

Сумма продажи составила 5,8 млн при начальной стоимости 11,7 млн рублей, — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что летом 2021 «Хотьковский автомост» стал победителем в конкурсе на достройку глубокого обхода Канска стоимостью 2,389 млрд рублей. Будущий мост является частью объездной дороги протяженностью 18 км. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Обход Канска достроит компания из Подмосковья Конкурс на завершение строительства обхода Канска второй раз выиграло ОАО «Хотьковский автомост». Компания готова выполнить контракт за 2,389 миллиарда рублей. Новости ДК Красноярск

Объявлен тендер на продолжение строительства обхода Канска ФАУ «Енисей» объявило конкурс по выбору генерального подрядчика на окончание строительства обхода Канска в Красноярском крае. Новости ДК Красноярск

«Сибмосту» не дали вернуться на большую дорогу Банкротящаяся компания пыталась в арбитраже оспорить контракт на ремонт трассы, которую раньше ремонтировала сама. Суд встал на сторону истца и уже не в первый раз. Новости ДК Красноярск

ССК «Сибмост» выиграл тендер на ремонт моста в Кемерово Дирекция автомобильных дорог Кмеровской области подвела итоги тендера по выбору подрядчика для ремонта моста через реку Иня на автомобильной дороге Кемерово–Промышленная. Новости ДК Красноярск