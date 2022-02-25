В Красноярской технологической долине будут перерабатывать отходы алюминпрома
Этим планирует заняться новый резидент долины. Проект недавно поддержан экспертным советом по промышленно-производственным особым экономическим зонам.
В Красноярской технологической долине появится новый резидент — компания «Фабрика Феникс». Об этом сообщили в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.
Компания планирует построить на территории долины комплекс по переработке отходов предприятий алюминиевой промышленности.
Здесь будут перерабатывать отходы алюминия, которые получаются в процессе его первичного производства, а также отходы, образующиеся при переплавке металлов», — добавили Минэкономики.
Каковы будут производственные мощности предприятия, не сообщается. Как и то, когда его планируют ввести в эксплуатацию. Однако известно, что объем инвестиций в проект составит порядка 1,2 млрд рублей.
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