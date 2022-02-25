Мэрия Красноярска настойчиво пытается продать заброшенный пионерлагерь на Стасовой

Судя по фотографиям, сооружение давно не эксплуатируется ни по прямому назначению, ни по какому-либо еще. Это уже третий раз, когда муниципалитет пытается избавиться от этого «актива»

Администрация Красноярска снова выставила на торги участок земли по адресу ул. Елены Стасовой, 58. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Продается земля вместе с двухэтажным кирпичным зданием площадью 660,1 кв. м. и еще несколькими некапитальными строениями бывший пионерлагерь «Салют»). За все муниципалитет хочет минимум 35,468 млн рублей.

Участок предназначен для эксплуатации в качестве базы отдыха, туристического центра, загородного отеля или оздоровительного комплекса. Отдельно стоящее нежилое здание находится на достаточном удалении от центральной части города в живописном месте с панорамным видом», — говорят в мэрии.

Подробнее о лоте можно почитать здесь .

Торги назначены на 15 марта 2022 года. Заявки же принимаются до 9 марта.

Продать этот объект мэрия пытается уже в третий раз. Пока безуспешно - не помогает даже снижение цены (на старте за него хотели почти 41 млн рублей).

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