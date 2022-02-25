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Мэрия Красноярска настойчиво пытается продать заброшенный пионерлагерь на Стасовой

Мэрия Красноярска настойчиво пытается продать заброшенный пионерлагерь на Стасовой
Иллюстрация: admkrsk.ru

Судя по фотографиям, сооружение давно не эксплуатируется ни по прямому назначению, ни по какому-либо еще. Это уже третий раз, когда муниципалитет пытается избавиться от этого «актива»

#НОВОСТИ
Администрация Красноярска снова выставила на торги участок земли по адресу ул. Елены Стасовой, 58. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.
 
Продается земля вместе с двухэтажным кирпичным зданием площадью 660,1 кв. м. и еще несколькими некапитальными строениями бывший пионерлагерь «Салют»). За все муниципалитет хочет минимум 35,468 млн рублей.
 
Мэрия Красноярска настойчиво пытается продать заброшенный пионерлагерь на Стасовой 1
Участок предназначен для эксплуатации в качестве базы отдыха, туристического центра, загородного отеля или оздоровительного комплекса. Отдельно стоящее нежилое здание находится на достаточном удалении от центральной части города в живописном месте с панорамным видом», — говорят в мэрии.
Подробнее о лоте можно почитать здесь.
 
Торги назначены на 15 марта 2022 года. Заявки же принимаются до 9 марта.
 
Продать этот объект мэрия пытается уже в третий раз. Пока безуспешно - не помогает даже снижение цены (на старте за него хотели почти 41 млн рублей).
 
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Автор: Петр Савельев
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