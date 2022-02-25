Генконсульство Украины в Новосибирске отменило консульский прием

Накануне диппредставительства Украины в Новосибирске и Екатеринбурге сообщали, что работают в штатном режиме, закрыто для посетителей и обращений было только генконсульство в Ростове-на-Дону.

Как сообщили ТАСС в консульстве Украины в Новосибирске, в последние дни обращений – как личных, так и по другим каналам связи – стало больше.

Лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем», - рассказали в диппредставительстве.

Однако на какой срок отмене прием посетителей, в консульстве сообщить не смогли.

Сайт диппредставительства в настоящий момент не работает.

Напомним, 24 февраля утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в ответ на обращения руководителей ЛДНР.

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