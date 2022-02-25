Суточная заболеваемость ковидом в Красноярском крае опустилась ниже 5 000

Две недели назад число заразившихся прибавляло почти по 8 000 в день.

За последние сутки в Красноярском крае выявлено 4 759 человек, заразившихся COVID-19. Госпитализировано — 369. Об этом сообщили в региональном управлении Ропотребнадзора.

Больше всего их традиционно в Красноярске — 2 591 человек. Далее следуют Ачинск (342) и Лесосибирск (136).

Напомним, что в конце прошлой недели в крае ежедневно регистрировалось свыше 7,5 тыс случаев заболевания COVID-19. Рекорд же был поставлен 11 февраля — 8 192.

Добавим, что наиболее распространненным на сегодня вариантом вируса в Красноярском крае остается «омикрон».

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