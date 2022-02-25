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Сеть DNS ответила на покупательскую активность — цены выросли вдвое

Сеть DNS ответила на покупательскую активность — цены выросли вдвое
Иллюстрация: DNS

Сегодня на сайте DNS в разделе новостей появилось обращение к клиентам с разъяснениями ситуации по работе онлайн-магазина. Также представители ритейлера прокомментировали новые цены.

#НОВОСТИ

Сообщается, что 24 февраля 2022, на фоне происходящих событий (эскалация военного конфликта) произошло резкое повышение спроса на товары, появились сбои в работе сайта DNS. Интернет-магазин сети DNS зафиксировал резкий рост покупательской активности, который более чем в 4 раза превышал среднестатистические продажи. Ритейлер принял решение урегулировать ситуацию поднятием ценников.

Мы были вынуждены отыграть рост спроса повышением цен для сдерживания товарных спекуляций и сохранения товарного остатка, обеспечивающего дальнейшую работу сети», — сообщает нам статья на сайте DNS.

Члены комьюнити в комментариях к новости публикуют фотографии ценников «до» и «после» — цены на некоторые позиции выросли практически в два раза. Вот что на это отвечает DNS:

Крупная розничная сеть заточена на максимальную реализацию максимального количества товаров. В противном случае сеть неэффективна, растут транзакционные издержки на продажи. И, как следствие на товары. Вместе с нашими покупателями мы сожалеем, что приходится работать во внештатном режиме, распределяя дефициты».

Несмотря на заявления представителей DNS многие покупатели жалуются на отмену заказов со стороны магазина. Ритейлер не согласен:

Мы исполняем все обязательства по ранее созданным заказам. В случае возникновения вопросов обращайтесь в контактный центр».

Своей оценкой происходящих событий также поделился Дмитрий Алексеев, директор DNS Digital Store:

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно».

Впрочем, техника подорожала не только в сети DNS-Technopoint, аналогичная картина с утра 25 февраля наблюдается и других крупных магазинах — «М-Видео»-«Эльдорадо», «Домотехника»-«Кибермолл» и RBT. На некоторых товарах ценники отсутствуют.

Сеть DNS ответила на покупательскую активность — цены выросли вдвое 1

Сеть DNS ответила на покупательскую активность — цены выросли вдвое 2

Сеть DNS ответила на покупательскую активность — цены выросли вдвое 3

 

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Автор: Петр Савельев
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