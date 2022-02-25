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Концерт рок-группы BrainStorm в Красноярске отменен

Концерт рок-группы BrainStorm в Красноярске отменен
Иллюстрация: old.ili-nnov.ru

Рок-группа BrainStorm перенесла все концерты в России, назначенные на различные даты в марте и апреле текущего года.

#НОВОСТИ

У музыкального коллектива предстояло большое турне по России: выступления были запланированы с марта в 15 крупных городах — Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других.

В Красноярске концерт должен был состоятся 23 апреля в гранд-холле «Сибирь».

Однако вечером 23 февраля на официальной странице рок-группы в VK появилась запись c новостью о переносе.

Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm «Год без календаря», включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве. Увы, обстоятельства сильнее нас», — сообщают представители рок-группы.

Организаторы тура сообщают, что билеты будут действительны в новую дату концертов, которая на данный момент не объявлена.

Стоимость билетов в Красноярске составляла 1,2…4 тыс. рублей в зависимости от класса.

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Автор: Петр Савельев
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