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В частный сектор Красноярска решили вернуть электроотопление

В частный сектор Красноярска решили вернуть электроотопление
Иллюстрация: www.sony-club.ru

Перевод на электроотопление частного сектора краевого центра поможет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

#НОВОСТИ

Об этом заявил Виталий Скальский, руководитель программы развития СГК на круглом столе, посвященном проблемам экологии в Красноярском крае.

Круглый стол прошел под председательством Максима Королькова, главы проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минэкологии РФ и Павла Борзых, министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Г-н Скальский сообщает, что в границах Красноярска насчитывается 15 тыс. частных домов, 90% из них отапливаются углем или дровами, высота труб печного отопления не превышает 10 м, и в безветренную погоду выбросы не рассеиваются.

По оценке г-на Скальского, частный сектор выбрасывает загрязняющих веществ в семь раз больше, чем ТЭЦ и в два раза больше всех городских котельных.

Одним из эффективных решений проблемы в СГК считают перевод частного сектора на электрическое отопление. СГК запустила пилотный проект по переводу на э/о двух кластеров по 100 домов в одном из частных секторов Красноярска. Собственники жилья получили социальную скидку на э/э порядка 33%, чтобы сравнять стоимость отопления электричеством с угольным. С другой стороны, приверженцам угольного отопления было предложено бездымное топливо с дисконтом в 20%. Пилотный проект рассчитан до 2024 года. Однако в первый же месяц около 50% домовладений подписали согласие по переходу на э/о в случае сохранения льготных условий.

В компании посчитали, что газовый вариант отопления по затратам выйдет для конечного пользователя в 100 раз («на два порядка») дороже электрического, учитывая отсутствие магистральных газопроводов и соответствующей инфраструктуры.

Напомним, Красноярск прочно входит лидеры российских и мировых рейтингов по загрязнению атмосферного воздуха. Причинами неблагоприятной экологической обстановки власти и эксперты называют — промышленные выбросы, котельные и незамерзающий Енисей, влага которого создает эффект ингалятора, многократно увеличивая опасность растворенных в парах вредных веществ.

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Автор: Петр Савельев
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