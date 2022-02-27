Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»
Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, заявил, что мораторий на смертную казнь введен Конституционным судом РФ, и его решения обязательны для всех органов власти в России.
Напомним, что Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности РФ, рассуждая о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, посчитал данный факт
хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае».
Однако Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в ответ заявил, что:
Мораторий введен Конституционным судом. Решения КС обязательны для всех органов власти в России».
Читайте также
-
Клишас внес в Госдуму законопроект о местном самоуправлении. Земский съезд резко против
Законопроект предусматривает переход «к одноуровневой системе органов местного самоуправления и значительное укрупнение муниципальных образований».21.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Путин без объяснений поменял главу ФСИН России
Указами президента сегодня снят с должности Александр Калашников и назначен замглавы МВД Аркадий Гостев. В Совфеде надеются продолжать сотрудничество по вопросу ответственности за пытки в колониях.25.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Губернаторам разрешат избираться более чем на два срока подряд. Увольнять их будет проще
Депутаты ГД рассмотрят два законопроекта, регулирующих деятельность глав регионов. Один из них снимает запрет на избрание более двух сроков подряд, второй расширит основания для досрочного увольнения.28.09.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Запрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 мая
Депутаты хотят запретить занимать выборные должности тем, кто поддерживал экстремистские организации — недавно такой был признан ФБК Навального. Провал вакцинации в Москве признал даже мэр Собянин.21.05.2021Новости ДКЕкатеринбург