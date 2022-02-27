Сенатор Клишас: «Отмена моратория на смертную казнь невозможна»

Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, заявил, что мораторий на смертную казнь введен Конституционным судом РФ, и его решения обязательны для всех органов власти в России.

Напомним, что Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности РФ, рассуждая о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, посчитал данный факт

хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае».

Однако Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в ответ заявил, что:

Мораторий введен Конституционным судом. Решения КС обязательны для всех органов власти в России».

Читайте также